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ناطق سرايا القدس: هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا والتأكيد على استمرار مشوارنا الطويل حتى التحرير والعودة

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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