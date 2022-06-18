سرايا القدس تعلن انطلاق مناورة "عزم الصادقين" في غزة

العالم - فلسطين

وقال ابو حمزة في تصريح مقتضب مساء اليوم السبت: "استكمالاً للإعداد والتجهيز واستعداداً لأي معركة مقبلة نعلن في سرايا القدس وبعون الله عن انطلاق مناورات عزم الصادقين".

و أشار ابو حمزة الى أن مناورة "عزم الصادقين"ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة وستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية.

و بين أن هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا وتأكيداً منا على استمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة.