شاهد.. توافد ضيوف الرحمن الى المدينة المنورة بعدسة قناة العالم

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افواج وافواج تتقاطر من ارجاء المعمورة و تحوم حول القبة الخضراء لصاحب التاج والمعراج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ىزواره من كل لون ومن كل قوم ومن كل البلاد، يشعر المرء هنا بأنه يسير بين يدي اشرف مخلوقات الله واحبهم لديه.



عندما تمر في أرجاء الحرم النبوي الشريف يعتري صدرك شوق للرسول الاکرم صلى الله عليه وآله وسلم، يعجز اللسان عن التعبير عما يجيش في الصدور عند زيارة سيد الانام، وتستذكر الذاكرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال (من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة).



تقول شهربانو التي تزور المدينة لاول مرة في حياتها بأنها تشعر عندما تسير في الحرم النبوي الشريف أن تضع اقدامها في موطئ قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والبضعة الزهراء.



تزدحم المدينة المنورة يوما بعد يوم، يتوافد المسلمون من ارجاء العالم الي المدينة المنورة اشرف بقاع الأرض بعد مكة لزيارة النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم و الائمة المعصومين في البقيع، ويستعدون لاداء مناسك الحج في الموسم الحج.

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