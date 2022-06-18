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وزير الداخلية التركي يلتقي وجهاء عشائر تل أبيض شمال سوريا

وزير الداخلية التركي يلتقي وجهاء عشائر تل أبيض شمال سوريا
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم السبت وجهاء العشائر في مدينة تل أبيض شمالي سوريا في أحد مطاعم المدينة.

العالم-تركيا

وأشار صويلو خلال اللقاء، إلى أن السوريين مروا بمراحل صعبة للغاية، وهم يدافعون عن أراضيهم بصبر.

وأعرب عن سعادته حيال التحسن الذي لاحظه في تل أبيض التي كانت يوما أشبه بمدينة أشباح بسبب ما حل بها من دمار.

وقدم صويلو تفاصيل عن مشروع سكني للسوريين على مساحة 1200 دونم تشرف عليه رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا "آفاد".

ولفت إلى استكمال بناء نحو 60 ألف منزل من الطوب من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإغاثية التركية في محافظة إدلب (شمال غرب).

وأكد أن تركيا تخطط هذه المرة لبناء 240 ألف منزل في مدن جرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض.

وأوضح أن المنازل المذكورة ستخصص للعائدين إلى بلادهم بطريقة طوعية، وستكون مدعمة بمراكز تسوق ومرافق اجتماعية وصحية ومدارس.

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