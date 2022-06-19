عبداللهيان: الكيان الصهيوني يسبب الارهاب والتخريب في المنطقة

العالم - ايران

وشدد امير عبداللهيان على ان ايران تناشد الحفاظ على الامن والتطور لدول الجوار والمنطقة وتعتبر ان التدخل والتواجد الاجنبي يخل بأمن المنطقة.

واشار وزير الخارجية الايراني على الاولوية التي توليها ايران في سياستها الخارجية لدول الجوار داعيا الى زيادة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين ما يمهد لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

كما تباحث الوزيران حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

من جانبه اكد وزير الخارجية الامارتي في هذا الاتصال ان الامارات لن تسمح لأي طرف بالقيام باعمال تخريبية ضد دول الجوار وستأخذ بالحسبان أمن جيرانها دوما، كما اشار الى المصالح المشتركة بين بلاده وايران فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية، مبديا ترحيبه باستمرار المشاورات بين المسؤولين الاماراتيين والايرانيين بشكل دوري.

كما تباحث الوزيران في هذا الاتصال حول مستجدات المفاوضات الجارية مع ايران لرفع الحظر .

ووجه امير عبداللهيان دعوة لنظيره الاماراتي لزيارة طهران.