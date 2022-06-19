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لنظيره الاماراتي..

عبداللهيان: الكيان الصهيوني يسبب الارهاب والتخريب في المنطقة

عبداللهيان: الكيان الصهيوني يسبب الارهاب والتخريب في المنطقة
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الامارتي عبدالله بن زايد مساء السبت ان تواجد الكيان الصهيوني المحتل في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الامن ويؤدي للارهاب والتخريب في كافة ارجاء المنطقة.

العالم - ايران

وشدد امير عبداللهيان على ان ايران تناشد الحفاظ على الامن والتطور لدول الجوار والمنطقة وتعتبر ان التدخل والتواجد الاجنبي يخل بأمن المنطقة.

واشار وزير الخارجية الايراني على الاولوية التي توليها ايران في سياستها الخارجية لدول الجوار داعيا الى زيادة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين ما يمهد لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

كما تباحث الوزيران حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

من جانبه اكد وزير الخارجية الامارتي في هذا الاتصال ان الامارات لن تسمح لأي طرف بالقيام باعمال تخريبية ضد دول الجوار وستأخذ بالحسبان أمن جيرانها دوما، كما اشار الى المصالح المشتركة بين بلاده وايران فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية، مبديا ترحيبه باستمرار المشاورات بين المسؤولين الاماراتيين والايرانيين بشكل دوري.

كما تباحث الوزيران في هذا الاتصال حول مستجدات المفاوضات الجارية مع ايران لرفع الحظر .

ووجه امير عبداللهيان دعوة لنظيره الاماراتي لزيارة طهران.

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