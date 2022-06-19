عبد اللهيان: إيران ليست لديها اي قيود على تطوير العلاقات مع كرواتيا

العالم - ايران

واشار أمير عبد اللهيان خلال استقباله رئيس وأعضاء الوفد البرلماني الكرواتي في طهران يوم السبت ، إلى المحادثات والمشاورات التي جرت بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية الايرانية وكرواتيا في الأشهر الأخيرة بشأن تطوير العلاقات الثنائية ، معربا عن الرغبة بتطوير العلاقات الثنائية.

ونوه إلى المكانة المؤثرة للدبلوماسية البرلمانية والسياسة الخارجية المتوازنة للحكومة الثالثة عشرة الحالية، وقال إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ليست لديها اي قيود على تطوير العلاقات مع جمهورية كرواتيا ، وان برلماني البلدين يؤديان دورًا مهمًا في دعم العلاقات الثنائية.

وشدد وزير الخارجية الايراني على أهمية تحسين مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ، معربا عن أمله في عقد الجولة الخامسة من اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية الكرواتية المشتركة قريبا.

ومن المواضيع الأخرى التي نوقشت في اجتماع الوفد البرلماني الكرواتي مع وزير الخارجية شرح آخر التطورات التي وصلت إليها المفاوضات بشأن رفع العقوبات الجائرة ومواقف ايران المبدئية في هذا الصدد.

من جانبه أعرب زلاتكو حسنبغوفيتش ، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكرواتية الايرانية عن ارتياحه لزيارته طهران برفقة أعضاء المجموعة والاجتماع بالمسؤولين الايرانيين، واعتبر مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية كاول دولة آسيوية تعترف بكرواتيا صفحة ذهبية في تاريخ الدبلوماسية الكرواتية وتاريخ العلاقات بين البلدين.

واعتبر تبادل وجهات النظر والمحادثات مع مسؤولي الجمهورية الاسلامية حول تطوير العلاقات بين البلدين كأحد اهداف زيارة الوفد البرلماني الكرواتي الى طهران.

واشار الوفد البرلماني الكرواتي ، إلى الماضي العريق والقواسم الثقافية المشتركة الكثيرة بين البلدين ، إيران وكرواتيا ، معلنا استعداده لدعم العلاقات بين البلدين وتوقيع وثيقة حول التعاون الثقافي.

وخلال الاجتماع ، أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الكراوتية علي أصغر خاني وعضو المجموعة حسين حسين زاده استعداد مجلس الشورى الإسلامي للمساعدة في تطوير العلاقات الإيرانية الكرواتية في مختلف المجالات وتبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين.