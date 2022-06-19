مستوطن يدهس فتاتين خلال مسيرة منددة بالاحتلال في 'تل أبيب'

العالم - فلسطين

وأوضحت وسائل اعلام فلسطينية أن مستوطنًا دهس الفتاتين من سكان دير الأسد شمالي فلسطين المحتلة، بعد رفعهما العلم الفلسطيني، خلال مسيرة منددة بالاحتلال الإسرائيلي في الذكرى الـ55 للنكبة (هزيمة 67).

وأشارت إلى أن الفتاتين نقلتا إلى المشفى لتلقي العلاج، وقد أصيبتا بجروح مختلفة.

وشارك المئات في المسيرة التي جاءت بدعوة من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني مناهضة للاحتلال، تحت عنوان: "نضع حدًّا لـ 55 عامًا من الاحتلال والقمع"، بمناسبة الذكرى الـ 55 للنكسة (هزيمة 67).

ودعا المشاركون في المسيرة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.