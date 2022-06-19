شاهد.. اكاذيب بمبيو حول ايران طوال سنين

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مايك بومبيو كذب طوال سنتين تقريبا، حتى صدّق كذبته. لكن ليس كلّ من سمعه صدّقه. حتى البرامج الحوارية والإنتقادية في الولايات المتحدة لم تتحمّل ثقل الكذبة التي أطلقها لتبرير إغتيال الشهيد سليماني، والتي كانت وقوع خطر وشيك ضد الولايات المتحدة.

مع بثّ مقابلة العربية مع مايك بومبيو بدأت التعليقات على موقع تويتر والمواقع الأخرى حول أكاذيب الوزير الأميركي.

في هذا السياق غردت "ماري": لعنة الله على وجه هذا المجرم الارهابي بومبيو و ستلاحقه لعنات الشهيدين و رفاقهم وتقض مضجعه.

علق حساب "بو غانم" أيضا على هذا الموضوع: وزير خارجية امريكا السابق بومبيو: لا يجب ان تتفاوض امريكا مع حكومة ايران. الخلاصة.. بومبيو جالس يسوق لنفسه من الآن للانتخابات القادمة ويبغي يترشح للرئاسة.

وجاء فی تغریدة علی حساب "أنارا": بومبيو بيموت بس تقوم حرب بالمنطقة تستنزف العرب عامة والسعودية خاصة. بومبيو مسوي صديقنا وحنا فاهمين القصة.

ونشرت "فاطمة الصمادي" صورة لبومبيو بعد خسارة وزنه وعلقت: أخيرا نجح مايك بومبيو في تغيير النظام، ليس في إيران.. بل في نظامه الغذائي.

وكتب"محمد أكبر زاده" مغردا: باستشهاد أعز جنرال إيراني علی ید ترامب وبومبيو ألأسوأ منه، أصبح "بومبيو" أكثر إثارة للاشمئزاز من صدام. مصيرهم الحتمي سيكون موتاً أسوأ من موت صدام.

وعلق "حسين دليران": الحاج قاسم حي، أحقا لا ترون آثاره هو ورفاقه في المنطقة والعالم؟ اغتياله الجبان أخذه من العالم المادي إلى الجنة والنعيم الأبدي.

أكاذيب بومبيو لم تقتصر على قضيّة إغتيال الشهيد قاسم سليماني. فهو تحدث أيضا عن الإتفاق النووي والقرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجّه ضد إيران. طبعا بومبيو لم يأت على ذكر الكيان الإسرائيلي، الوحيد الذي يمتلك ترسانة نووية في المنطقة ولا يجرؤ أحد على مساءلته او إخضاعه لقوانين وإجراءات الوكالة الدولية.

وبما أن بومبيو تناسى الحديث عن الكيان الإسرائيلي، ومذيعة قناة العربية لم يخطر ببالها أن تسأله عن الترسانة النووية الإسرائيلية، تذكير بسيط جدًا بهذه الترسانة لإظهار الطرف الذي يشكل الخطر الحقيقي على المنطقة والعالم.

كما ذكرنا كانت التعليقات على كلام بومبيو حول النووي وخصوصا حول إغتيال الشهيد سليماني كثيرة على مواقع التواصل.

كتب "بهنام بيداكالياني" حول هذا الموضوع مغردا: قد يبدو أن بومبيو يبتسم للكاميرا، لكنه في الواقع رفض المخاطرة بحياته شبه الخفية بقدر ما كان يبتسم في مقابلة مباشرة لکنه يعلم جيدًا أنها لا تزال بداية الطريق وأن نهاية حیاته الممیتة لا شيء سوى القتل والموت.

أما "روبن شور" فعلق: لدي اقتراح جيد لبومبيو والإرهابيين الآخرين الذين شاركوا في اغتيال الحاج قاسم، إذا أردتم ان تتخلصوا من الارق فی كل ليلة خوفا من الانتقام والاستيقاظ كل يوم بخوف، تخلص من نفسك مثل ما عمل هتلر.

وغرد "علي رضا داودي" كاتبا: قال السيد بومبيو أننا نفذنا الثلاثة عملیات، لكن لم تكن هناك اي حرب. على ما يبدو انه من شدة الخوف اصیب بمرض الزهايمر، فقد نسي أنه بعد مائة عام ، قامت دولة ما بتدمير ثكناتها کاملا، و تولى زمام الأمور وأدلى بالأخبار بشكل صریح ولم يجرؤ احد على الكلام والرد. علينا أن نذكرهم بهذا.

ونشر حساب "ميم عين" صورة الشهيد سليماني وعلق: الشهيد سليماني أخطر على الأعداء من القائد سليماني.

ونختم مع "سامان ماهور" الذي غرد: كان هدف بومبيو في المقابلة مع قناة العربية إظهار ثلاثة انتصارات تعد هزائم كبيرة بالواقع.. اغتيال الحاج قاسم من أجل استمرار رئاسة ترامب التي فشلت. نقل السفارة إلى القدس لكسب التأييد الإسرائيلي وتغيير ميزان القوى في المنطقة الفاشلة. تطبيع العلاقات مع العرب لتخفيف التوتر الذي فشل هو الآخر.