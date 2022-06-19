هل تفلح امريكا بتشكيل ناتو عربي لمواجهة ايران؟

خاص بالعالم

وقال قنديل في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" ان الامريكي يخشى من مناخ الازمات التي تعيشها المنطقة اقتصادياً وسياسياً ومالياً ومن مخاطر ما يسمونه من توسع النفوذ الايراني في المنطقة، باعتبار ان ايران لديها كفاءة عالية دبلوماسية وسياسية اثبتتها العقود الماضية يخشاها الامريكيون وقد اختبروا ديناميكيتها في فصول عدة وفي اكثر ساحة من ساحات الاقليم.

واضاف قنديل، ان المحاولة الامريكية لاقامة سدود في وجه العلاقة مع ايران هي محاولة مستمرة، مشيراً الى ان هناك انظمة وحكومات محكمة الربط بالامريكي، واعتبرها مستعمرات ودمى تابعة للولايات المتحدة وباتت معظمها بوجودها ومصيرها بحماية امريكية ان لم تكن معلنة فهي ضمنة، كالنظام المصري لا يمكن الفك بينه وبين السياسات والاوامر الامريكية في المنطقة.

ويرى قنديل، انه ليس لدى اي من الانظمة العربية اي مناعة مبنية على التفكير في المصالح الوطنية التي تقتضي اقامة شراكات جدية ايران عابرة لحدود الاقليم، ولكن الهيمنة الامريكية هي التي تملي المواقف.

كما اعتبر قنديل، اعلان الرئيس الامريكي جو بايدن بانه لن يلتقي ولي العهد السعودي خلال زيارته للسعودية، بانه يحاول ان يتلاعب بعواطف الناس في المنطقة ويراعي اعتبارات داخل امريكا التي انتقدت تصرفات محمد بن سلمان الفظة.

واستطرد قنديل قائلا: ان اعلان بايدن هذا لن يبدّل شيئاً من حقيقة الاحتضان الامريكي للنظام السعودي ولدوره في المنطقة، مؤكداً ان كل الحروب والازمات التي تدخل السعودية على خطها كفاعل ومسبّب ومستثمر انما هي جزء من وظيفة امريكية، وان الامريكي هو الذي يقود من الخلف ويحدد الخطوات والتدابير، ولهذا وضع خط افتراضي وهمي بينما ما هو امريكي وما هو سعودي في المشهد فيه نوع من المخالفة للوقائع ولما هو ظاهر في المستوى السياسي.

يشار الى ان الهدف الاساسي من زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة هو حماية الامن القومي الاسرائيلي، ولا احد ينكر ذلك، علماً ان مطلب الكيان هو تشكيل ناتو عربي لمواجهة ايران بزعامة امريكا على ان تكون هي جزء اساسي منه وتدخل فيه دول مجلس التعاون وبينها مصر والاردن والمغرب.