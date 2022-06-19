مصرع 13 شخصا وإصابة 10 آخرين بحادث انقلاب شاحنة وسط المكسيك

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وحسب خدمة الحماية المدنية، فقد انقلبت شاحنة للنقل العمومي على الرصيف المركزي للطريق السريع الرابط بين مكسيكو-كويريتارو وخواناخواتو في بلدية بولوتيتلان، حيث توفي 13 شخصا على الفور وأصيب 10 آخرون.

وأوضحت الخدمة، عبر موقع "تويتر"، أن المعطيات الأولية من مكان الحادث تشير إلى أن سائق الشاحنة فقد السيطرة لتصطدم بأشجار كبيرة في المنطقة الوعرة، مما أدى إلى تدحرج الركاب عبر المنحدر ومنهم من لقي مصرعه على الفور.

وأشارت إلى وصول عناصر الحماية المدنية من بولوتيلان وبوينتيس المجاورة إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة الطبية للجرحى، ونقل ما لا يقل عن ثمانية آخرين إلى مستشفى في سان خوان ديل ريو.