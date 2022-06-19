ما حظوظ تشكيل ناتو عربي اسرائيلي خلال زيارة بايدن للمنطقة؟

خاص بالعالم

وقال مغناير في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان السبب في ذلك هو ان العلاقات بين هذه الدول قد تغيرت كثيراً وبالاخص مع ايران، فيما الهدف من الناتو العربي هو ان يكون موجهاً ضد ايران، بعدما التقت السعودية كثيراً بالمسؤولين الايراني، اضافة الى لقاء مقرر لوزراء الخارجية العرب في بغداد، كما ان الامارات لها علاقات جيدة مع ايران ودول اخرى وبالاخص قطر عندما ساعدتها ايران حينما فرضت عليها السعودية العقوبات طوال عدة سنين، وبالتالي فان فكرة انشاء ناتو عربي ميتة منذ 2018، باعتبار ان الامور الآن قد تبدلت واصبحت ايران اقوى بكثير مما كانت عليه.

واوضح مغناير، ان احد اهداف الرئيس الامريكي جو بايدن خلال زيارته للسعودية انشاء حلف امني من دول المنطقة، تحت عنوان التقرب اكثر لكيان الاحتلال الاسرائيلي ومكافحة ايران، معتبراً ان هذا احد الاسباب اليي اجّلت موضوع الاتفاق النووي، وايضاً اجلّت اللقاء السعودي الايراني على أعلى المستويات الرسمية.

واضاف مغناير، ان الدول الخليجية لن يكون بامكانها تشكيل حلف لمجابهة ايران، فالجيش السعودي لم يستطع مواجهة الحوثيين في اليمن واخضاعهم، فكيف سيجابه ايران التي واجهت "اسرائيل" في مضيق هرمز وفي داخل فلسطين وتحدت بريطانيا في مضيق جبل طارق واليونان بعدما اوقفت ناقلة نفط ايران عندما طلبت امريكا، وقصفت قاعدة عين الاسد في العراق، وصحيح انه من حيث المبدأ هناك طاعة كاملة للانظمة العربية لامريكا التي تحميها، ولكن تشكيل مثل هكذا ناتو غير منطقي، فهي غير جديرة بان تكون قوة عسكرية لحماية نفسها التي ترتعت افراصها دوماً من تصاعد قوة ايران وتستنجد الحماية من امريكا.