شاهد الرئيس الأمريكي بايدن يسقط على الأرض من على دراجته!

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وبعد قيادته للدراجة بسلاسة، أمام أنظار المصورين، توقف بايدن بالدراجة أمام تجمع للمصورين، قبل أن يتعثر ويسقط أرضا.

ونشرت حسابات على تويتر مقطع فيديو يظهر الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يسقط على الأرض ليعود ويركب الدراجة من جديد، وقال بايدن للحضور فورا "أنا بخير"، مبررا السقطة بأن قدمه علقت بدواسات الدراجة.

وكان بايدن قد سافر إلى منزله الرئيسي في مدينة ريهوبوث بيتش في ديلاوير، للاحتفال بذكرى زواجه الـ45 من جيل بايدن، وقال الصحفيون في موقع الحادث أن بايدن عاود ركوب الدراجة بعد سقوطه، الذي وقع صباح يوم امس.

وسبق أن وقع الرئيس الأميركي جو بايدن في خطأ يعد "الأخطر" خلال لقاء القوات الأميركية في قاعدة عسكرية على الحدود البولندية الأوكرانية، قبل أن يضطر البيت الأبيض إلى إنقاذ الموقف.

وتكررت أخطاء بايدن خلال خطاباته حيث خلط في خطابه أمام الكونغرس الشهر الجاري بين الأوكرانيين والإيرانيين قائلا: "ربما يحاصر بوتين كييف بالدبابات، لكنّه لن يربح قلوب الإيرانيين وأرواحهم".