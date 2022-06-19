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مصر..معهد الفلك يعيّن موعد 'وقفة عرفات' و'عيد الأضحى' المبارك

مصر..معهد الفلك يعيّن موعد 'وقفة عرفات' و'عيد الأضحى' المبارك
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر جاد القاضي، إن الحسابات الفلكية بالمعهد أكدت أن وقفة عرفات للعام الهجري الحالي 1443 ستوافق يوم الجمعة 8 يوليو المقبل.

العالم - مصر

وأضاف جاد القاضي أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 9 يوليو.

وأشار رئيس المعهد إلى أن غرة شهر "ذو الحجة" للعام الهجري الحالي ستوافق يوم الخميس 30 يونيو الجاري، وعدته 30 يوما، حيث يولد هلال الشهر في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي (يوم الرؤية).

وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة).

وأضاف القاضي أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة) وبذلك تكون غـرة شهـر "ذو الحجة" فلكيا يوم الخميس 30 يونيو الحالي.

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مصر..معهد الفلك يعيّن موعد 'وقفة عرفات' و'عيد الأضحى' المبارك

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