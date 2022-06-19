أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 19 يونيو2022

حمايت ..

أزمة إتخاذ قرار تعصف بأمريكا .. بايدن بين مواصلة سيناريو الحظر والمفاوضات

ايران..

الوزير عبد اللهيان.. إيران سترد بالشكل اللازم اذا ما واصلت أمريكا مواقفها غير البناءة

جوان ..

المقاومة الفلسطينية ترد صاروخيا على الغارة الصهيونية الأخيرة على مواقعها بغزة

كيهان ..

بومبيو يطلق شحنة أكاذيب سخيفة ضد إيران تحت وطأة هلعه من إنتقام بلادنا

مردم سالاري ..

تصريحات بومبيو بشأن جريمة إغتيال الشهيد سليماني تحريض لبايدن على التصعيد ضد إيران

خراسان ..

بايدن يواجه إنتقادات داخلية لاذعة بشأن زيارته المقررة للسعودية ولقائه المحتمل ببن سلمان

آفتاب يزد..

إدعاءات بايدن حول زيارته للسعودية من دون لقاء بن سلمان مجرد مزحة ثقيلة

اطلاعات ..

القادة الأوروبيون يحثون الرئيس الأوكراني بصورة غير مباشرة على التفاوض مع روسيا

أرمان ملي ..

الخارجية الروسية تنفي إمكانية عودة أوكرانيا لحدودها الدولية لما قبل الحرب

سياست روز ..

في فضيحة جديدة .. القوات الأمريكية بسوريا تسرق حمولة أربعين شاحنة من القمح

عصر ايرانيان ..

الفقر يعصف بالمجتمع الأمريكي وغالبية الأمريكيين يرون أن إقتصاد بلادهم يتجه للإنهيار

ابرار ..

لأول مرة ,اليابان ترسل قوة بحرية ضاربة للمحيطين الهندي والهادئ

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

جوان ..

صحيفو جوان كتبت في مقالها ( ترهات الميت المتحرك من المنبر السعودي ) .. وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو لا يفوت اية فرصة مدفوعة الاجر من على اي منبر لاطلاق تصريحات ضد ايران بطلب من مستخدميه ولارضاء حقده على بلادنا ايضا حيث يعيش حياة رعب خوفا من انتقام ايران. ومؤخرا اطلق تصريحات من على منبر قناة فضائية سعودية متحدثا بلسان الرياض لدفع الرئيس الامريكي للتصعيد ضد بلادنا . ( الترهات التي أطلقها بومبيو دعت بايدن ضمنيا لعدم العودة للإتفاق النووي ولطرح نفس الشروط الترامبية على إيران ) كما حاول بومبيو تبرير جريمة اغتيال امريكا ترامب للشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس بمزاعم حول ضرورات الامن القومي الامريكي والدفاع عن مصالح امريكا واصدقاءها لاقناع بايدن بالخروج من تردده ومتابعة نفس النهج الترامبي . وبصورة عامة تحدث بومبيو بما اراده السعوديون لتحريض بايدن ولتحديد مباحثاته بالسعودية باطار موضوع ايران والبرنامج النووي الايراني فحسب دون اية هوامش حول قضايا حقوق الانسان وغير ذلك .

عصر ايرانيان..

في افتتاحيتها ( التعاون الإقليمي السبيل لضمان الأمن) كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. ازاحت محافل اعلامية بفلسطين المحتلة الستار مؤخرا عن خفايا نشر الكيان الصهيوني منظومات رادارية بالبحرين والامارات منذ اشهر ولم تستبعد احتمال نشره لنظم دفاع صاروخي ايضا في اراضيهما. ( إن الكيان الصهيوني يروج لسيناريو مفبرك للترويع من إيران لتعبيد الطريق أمام إيجاد مواطئ قدم له بمنطقة الخليج الفارسي). والغريب في الامر هو ان بعض النظم الخليجية تتجاهل واقع ان الامن مقولة جماعية ولايمكن لاي بلد ضمان امنه على حساب تعريض امن البلدان الاخرى في المنطقة للخطر . ان الكيان الصهيوني لايفكر سوى بمصالحه وبالتغلغل بمنطقة الخليج الفارسي ولغة العقل تحتم على بلدان المنطقة تعزيز تعاونها المشترك وحل خلافاتها لضمان الامن والاستقرار في هذه المنطقة لتفادي الانجرار بمخططات هذا الكيان وما قد تحمله من تبعات وتداعيات خطيرة على امنها واستقرارها .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن زيارة بايدن المرتقبة للسعودية في مقالها (علاقات واشنطن الرياض, مسرحية هزلية )) ... اعلان واشنطن رسميا عن موعد زيارة الرئيس الامريكي جون بايدن بمنتصف الشهر المقبل للسعودية , اعلان عن واقع تفاهة كل شعارات بايدن بشأن الدفاع عن حقوق الانسان . ( إن زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية تعني إعطاءه الأولوية للنفط وللمصالح الأمريكية ووضع شعاراته بشأن حقوق الإنسان جانبا ) ومثل هذه الزيارة تعزز الرؤية القائلة ان بايدن استخدم اسلوب انتقاد السعودية بشأن حقوق الانسان بحملته الانتخابية وبعدها كسلاح ضد ترامب فحسب , وان زيارته المرتقبة للسعودية خير دليل على ذلك وعلى وضعه لكل تلك الانتقادات بما فيها قضية قتل خاشقجي ودور ولي العهد السعودي فيها على رفوف النسيان , فالاولوية لبايدن وادارته هي للنفط وللمصالح الامريكية ولانعاش الصفقات الضخمة التي ابرمها ترامب مع السعودية .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الانتخابات البرلمانية بفرنسا في مقال لها يتسائل ( هل سيسد ميلونشون الطريق أمام ماكرون ؟) قائلة .. هناك اجواء ترقب في الشارع الفرنسي انتظارا لنتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة وسط تكهنات متباينة بشأن تمخضها عن فارق هامشي بين التيار الذي يتزعمه ماكرون والتيار الذي يترأسه "جان لوك ميلونشون" زعيم حزب "فرنسا الآبية " اليساري وهو تيار يضم الخضر والاشتراكيين والشيوعيين . ( إن ماكرون وحزبه " الجمهورية للأمام " وحلفاءه سيجدون أنفسهم بمأزق حرج في حالة فوز اليسار بزعامة ميلونشون بالأغلبية النيابية ) في مثل هذه الحالة سيصطدم قصر الاليزيه ببرلمان تسيطر عليه معارضة لا تشترك مع ماكرون في العديد من القضايا الداخلية والدولية الامر الذي سيضع عقبات جدية امام ماكرون بدورته الرئاسية الثانية , عقبات قد يضعها منافسه بالانتخابات الرئاسية اي ميلونشون الذي تبوء المركز الثالث فيها بعد ماكرون ومارين لوبان .

اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( صواريخ تصيب قاعدة "زليكان التركية بشمال العراق ) كتبت صحيفة اطلاعات .. تحدثت محافل عراقية عن اصابة خمسة صواريخ على الاقل قاعدة "زليكان" العسكرية التركية بمنطقة "بعشيقة شمال العراق. ( شهود عيان تحدثوا عن إرتفاع أعمدة دخان أسود من هذه القاعدة العسكرية التركية بعد وقوع عدة إنفجارات فيها ) ويبىو وحسب خبراء عسكريين عراقيين ان جهة مجهولة قصفت القاعدة التركية بصواريخ من طراز غراد , وان ارتفاع اعمدة دخان اسود مؤشر على اصابة اهداف بالقاعدة . هذا واعلنت حالة الانذار في قاعدة الحرير العسكرية الامريكية بمحافظة اربيل تحسبا لوقوع هجمات ايضا . وجدير البذكر ان وزارة الخارجية العراقية شجبت بشدة مؤخرا الهجمات التركية على شمال العراق مشددة عزم العراق على صيانة سيادته الوطنية ووحدة اراضيه وسلامة شعبه .