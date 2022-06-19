حدث فلكي هام ستشهده المنطقة العربية والعالم في الأسبوع القادم

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وسيحدث ذلك عند الساعة 1:13 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يكون القطب الشمالي للأرض في أقصى ميل له نحو الشمس.

فتتعامد الشمس فوق مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة شمالًا.

ويحصل نصف الكرة الأرضية الشمالي في هذا اليوم على أطول نهار في العام وأقصر ليل.

ويمثل هذا الحدث،البداية الرسمية واليوم الأول من فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي- "الانقلاب الصيفي، وأول يوم في الشتاء في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)".

ويعد الانقلاب الصيفي حدثا فلكيا مهما بسبب ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، إذ تتغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض خلال العام.

وبالتالي تتغير نقطة الشروق والغروب الظاهرية في السماء بين الشمال والجنوب، أي أن مسار الشمس في السماء يصبح أعلى أو أدنى على مدار العام، ويوم الانقلاب الصيفي تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء.

ثم بعد يوم الانقلاب الصيفي (الانقلاب الشمسي)، تبدو الشمس وكأنها تعكس مسارها وتبدأ بالاتجاه جنوباً، أي أن مسار الشمس الظاهري في السماء ينقلب ويبدأ في الاتجاه جنوباً حتى يصل إلى أقصى نقطة جنوبية يوم الانقلاب الشتوي في ديسمبر.

ويترافق مع هذا الحدث الفلكي ظواهر عديدة نشهدها على الأرض، من أهمها:

بداية فصل الصيف رسميا،

شروق الشمس من أقصى الشمال الشرقي، وغروبها في أقصى الشمال الغربي،

أطول نهار وأقصر ليل، أقصر ظل، انعدام ظل الظهيرة في المناطق الواقعة على مدار السرطان.

ويوم "الانقلاب الصيفي" هو الذي يتلقى فيه النصف الشمالي من الكرة الأرضية أطول فترة لضوء الشمس (أطول نهار).

وتضرب أشعة الشمس الأرض بزاوية مباشرة أكثر، مسببة الاحترار الفعال الذي نسميه الصيف.

لذلك يبدأ الصيف رسمياً من يوم الانقلاب الصيفي.

ونظرا لأن الشمس في هذا اليوم تكون في أعلى موقع لها في السماء، يلاحظ الشخص أن ظله وقت الظهيرة هو الأقصر طوال العام.