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اسرائيلي يدعو الى عودة سياسة الغموض تجاه ايران خشية الانتقام

اسرائيلي يدعو الى عودة سياسة الغموض تجاه ايران خشية الانتقام
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

طالب مسؤول عسكري إسرائيلي سابق بعودة سياسة "الغموض والضبابية" تجاه إيران.

العالم - الاحتلال

وأوصى الجنرال عاموس يادلين بضرورة الرجوع إلى سياسة الضبابية والغموض تجاه الاغتيالات الانتقائية أو استهداف العلماء الإيرانيين بدلا من اتباع سياسة التلميح أو الإشارة، بزعم أن هذا الغموض سيقلل من دوافع الإيرانيين نحو الانتقام.

وذكر الجنرال يادلين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صرح بأن بلاده ستعمل على اتباع سياسة ضرب رأس الأخطبوط، في إشارة إلى استهداف إيران مباشرة، وليس عبر استهداف أذرعها في منطقة الشرق الأوسط، مناديا بالتحرك لاستهداف إيران وليس الانتظار لضرب الإيرانيين أهدافا إسرائيلية.

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