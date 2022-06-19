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بينيت يحذر من سقوط حكومته خلال ايام

بينيت يحذر من سقوط حكومته خلال ايام
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من نهاية الائتلاف الحكومي خلال الأسابيع المقبلة.

العالم - الاحتلال

ونقلت قناة كان العبرية عن بينيت خلال اجتماعه مع أعضاء حزب "يمينا" قوله: "إذا لم يتم تمرير قانون الطوارئ في مستوطنات الضفة الغربية خلال الأسبوعين المقبلين في الكنسيت، فستكون نهاية الائتلاف".

وقالت الإذاعة العبرية صباح اليوم الأحد إن الائتلاف الحكومي في إسرائيل أمام أسبوع حاسم ، حيث من المتوقع أن يقرر النائب عن حزب يامينا نير اورباخ حتى يوم الأربعاء المقبل ما إذا كان سيدعم مشروع قانون حل الكنيست أم لا.

وأوضحت الإذاعة أن المئات من الإسرائيليين تظاهروا الليلة الماضية أمام منزل أورباخ لمطالبته بدعم مشروع حل الكنيست (..) مشيرة إلى أن رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان من المرتقب أن يلتقي به اليوم.

وفي ذات السياق قالت صحيفة معاريف أن ليبرمان سيطرح خلال جلسة الحكومة اليوم قضية عدم الانضباط داخل كتل الائتلاف الحكومي، وسيحذر رؤساء الكتل من أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

وتشكّل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في يونيو/حزيران 2021، بأغلبية 61 مقعدا، ويضم 8 أحزاب من شتى ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.

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