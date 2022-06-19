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برلماني لبناني: كل اجراءات العدو لن تحمي سفينة التنقيب

برلماني لبناني: كل اجراءات العدو لن تحمي سفينة التنقيب
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

دعا النائب ملحم الحجيري اللبنانيين بكافة انتماءاتهم إلى الانخراط في المعركة الوطنية الكبرى "من أجل حقنا في ثرواتنا النفطية"، بوصفها معركة تحرر وطني.

العالم - لبنان

ووصف الحجيري ذلك بانه حق كرسه السيد حسن نصرالله لا سيما في كلامه الأخير، من خلال فرض معادلة القوة والردع وإعلانه عدم وقوف المقاومة مكتوفة الأيدي امام نهب ثروات لبنان، وقدرتها على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، وإن كل اجراءات العدو لن تحمي سفينة التنقيب.

وأضاف في تصريح له اليوم الاحد: في المنعطفات الحاسمة علينا ان نتحلى بالمسؤولية الوطنية، ونخرج من حسابات فئوية ضيقة، ومن زواريب السياسة إلى رحاب الوطن، جاعلين من الهم الوطني ومن هم إنقاذ الوطن همنا الأكبر.

ورأى أن الغرب المستعمر بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبتواطؤ رجعي عربي، أراد إذلال شعبنا وتجويعه وحصاره وتحميل المقاومة تبعات الانهيار المالي والاقتصادي والفساد المستشري، بهدف ضرب الالتفاف الشعبي حولها، ومن أجل تيئيس اللبنانيين للقبول بحلول مطروحة ترهن مصير البلد، وتاليا فرض شروط استسلام على لبنان وفي طليعتها تخليه عن حقه بثرواته النفطية ومنعه من استخراج النفط والغاز.

وتابع قائلا: لكنه غاب عن بال هؤلاء ان شعبا انبت هذه المقاومة يرفض الذل والهوان وهو قادر بصموده الرائع على انتزاع حقه ومواجهة المتربصين بها والمتآمرين عليها، وإن مقولة قوة لبنان في ضعفه ماتت، حيث باتت قوة لبنان ومنذ زمن بعيد في قوة مقاومته وفي ثلاثية ذهبية شعب وجيش ومقاومة.

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