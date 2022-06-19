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هنية: القضية الفلسطينية تشهد متغيرات منذ 'سيف القدس'

هنية: القضية الفلسطينية تشهد متغيرات منذ 'سيف القدس'
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن هناك متغيرات تعيشها قضيتنا في فلسطين والمنطقة والعالم بشكل عام.

العالم - فلسطين

وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر العلمي المحكم "السيادة الفلسطينية" أن أولى هذه المتغيرات على الصعيد الفلسطيني: تتمثل في نتائج معركة سيف القدس؛ هذه المعركة التي شكلت نقلة نوعية وتحول استراتيجي في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني ونتائجها واضحة جدًا على أكثر من صعيد وفي أكثر من بعد.

وأكد أن معركة سيف القدس عملت على توحيد الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطنيي، وعملت على ربط معادلة القوة التي تمثلها المقاومة في فلسطين مع القداسة التي تمثلها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن المعركة عملت على استعادة القضية الفلسطينية مكانتها الاعتبارية على صعيد الأمة وعلى صعيد الاهتمام العالمي جراء هذه المعركة.

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