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أ ف ب : ألمانيا ستستخدم محطاتها العاملة بالفحم لتوليد الكهرباء بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي.

الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

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