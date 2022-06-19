بعد اشتباكات دامية.. 'فيلق الشام' ينسحب من معبر الغزاوية بين إدلب وعفرين

العالم-سوريا

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول حشود كبيرة لـ"هيئة تحرير الشام" و"أحرار الشام" إلى المنطقة المقابلة لمناطق نفوذ مسلحي "فيلق الشام"، وسط اشتباكات بين "فيلق الشام" و"أحرار الشام" في قرية الغزاوية، بحسب "المرصد" المعارض.

وتوسعت الاشتباكات لتشمل 9 مواقع بعد أن وصلت إلى منطقة الغزاوية بريف عفرين وهي: الغزاوية مخيم الحدث وقرية عولان، ومخيم حي النهضة ومخيم روابي وبلدة سوسيان وبراثة وعبلة وتل بطال.

وشهدت مناطق ريف حلب الشمالي، امس السبت، معارك طاحنة بين ما يسمى “الجبهة الشامية” و“حركة أحرار الشام” المواليَين لتركيا ما أدى إلى وصول الاشتباكات إلى منطقة “غصن الزيتون” بريف عفرين، مع سقوط أكثر من 30 شخصاً بين قتيل وجريح في صفوف الطرفين، بينهم مدنيين.