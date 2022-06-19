الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد اشتباكات دامية.. 'فيلق الشام' ينسحب من معبر الغزاوية بين إدلب وعفرين

بعد اشتباكات دامية.. 'فيلق الشام' ينسحب من معبر الغزاوية بين إدلب وعفرين
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

بعد اشتباكات دامية بين الفصائل الموالية لتركيا، سيطرت ما يسمى "هيئة تحرير الشام" بدعم من مسلحي "حركة أحرار الشام"، على معبر الغزاوية الواصل بين محافظة إدلب ومنطقة عفرين الخاضعة لسيطرة مسلحي "غصن الزيتون"، فيما انسحب مسلحو فصيل "فيلق الشام" من الموقع.

العالم-سوريا

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول حشود كبيرة لـ"هيئة تحرير الشام" و"أحرار الشام" إلى المنطقة المقابلة لمناطق نفوذ مسلحي "فيلق الشام"، وسط اشتباكات بين "فيلق الشام" و"أحرار الشام" في قرية الغزاوية، بحسب "المرصد" المعارض.

وتوسعت الاشتباكات لتشمل 9 مواقع بعد أن وصلت إلى منطقة الغزاوية بريف عفرين وهي: الغزاوية مخيم الحدث وقرية عولان، ومخيم حي النهضة ومخيم روابي وبلدة سوسيان وبراثة وعبلة وتل بطال.

وشهدت مناطق ريف حلب الشمالي، امس السبت، معارك طاحنة بين ما يسمى “الجبهة الشامية” و“حركة أحرار الشام” المواليَين لتركيا ما أدى إلى وصول الاشتباكات إلى منطقة “غصن الزيتون” بريف عفرين، مع سقوط أكثر من 30 شخصاً بين قتيل وجريح في صفوف الطرفين، بينهم مدنيين.

روابط ذات صلة

اقتتال هو الأعنف بين الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب

ارتفاع عدد قتلى اشتباكات "الجبهة الشامية" و"أحرار الشام" في إدلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يفتح على نفسه ابواب جهنم للتغطية على أزمته السياسية!

باختصار..تخبط سعودي عجيب

شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

بعد حسم الجدل بشأن وثيقته الدراسية.. مشعان الجبوري يعلن عن إجراءات قانونية للعودة للبرلمان العراقي

القانون: تصريحات 'بومبيو' كشفت عن اختراق خطير لمطار بغداد

اليوم.. وفد من الديمقراطي الكردستاني يصل بغداد لمناقشة هذه الملفات