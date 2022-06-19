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بعد حسم الجدل بشأن وثيقته الدراسية..

مشعان الجبوري يعلن عن إجراءات قانونية للعودة للبرلمان العراقي

مشعان الجبوري يعلن عن إجراءات قانونية للعودة للبرلمان العراقي
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

تعهد النائب العراقي السابق مشعان الجبوري، بالعودة إلى عضوية مجلس النواب، بعد تأكيدات وزارة التربية السورية بصحة وثيقته الدراسية.

العالم-العراق

وقال الجبوري في تغريدة عبر تويتر، اليوم الأحد، إن "الدولة السورية حسمت الامر واكدت في مذكرة ارسلتها للعراق صحة وثيقتي للدراسة الثانوية والتي ادعى الخصوم السياسيون انها مزورة وصدقهم اكثرية قضاة المحكمة الاتحادية وقرروا اسقاط عضويتي بالبرلمان".

وأضاف: "المهم انه تم إبراء ساحتي من قصة التزوير اما عودتي للبرلمان فتحتاج لإجراءات قانونية سنتبعها".

وفي 16 ايار الماضي 2022، قررت المحكمة الإتحادية إلغاء عضوية النائب عن تحالف السيادة في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، عقب رفع دعوى قضائية عليه.

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