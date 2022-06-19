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مراسلة العالم:انطلاق المسيرة الاحتجاجية التي تنظمها جبهة الخلاص المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة تونس.

الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

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