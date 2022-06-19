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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
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المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مصادر فلسطينية : : استشهاد شاب فلسطيني من سكان نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري.
مراسلة العالم:انطلاق المسيرة الاحتجاجية التي تنظمها جبهة الخلاص المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة تونس.
مصادر فلسطينية: رئيس حكومة الاحتلال يعلن ان الخطر المحدق بالإسرائيليين في مدينة إسطنبول لا يزال كبيرا.
أ ف ب : ألمانيا ستستخدم محطاتها العاملة بالفحم لتوليد الكهرباء بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي.
هنية: لا بد لشعوب الأمة العربية والإسلامية للانتقال من استراتيجية الدعم للشعب الفلسطينية الى استراتيجية الشراكة لتحرير أرض فلسطين.
هنية: نرى صعود لتيار المقاومة ونهوض مجددا لروح المواجهة والممانعة السياسية في مواجهة السياسية الصهيونية والأمريكية.
الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف يصل طهران.
ناطق سرايا القدس: هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا والتأكيد على استمرار مشوارنا الطويل حتى التحرير والعودة
الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة يعلن إطلاق مناورات "عزم الصادقين" التي ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة
مصادر فلسطينة: إشعال النيران في البؤر الاستيطانية في منطقة باب حطة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة
مراسلة العالم:انطلاق المسيرة الاحتجاجية التي تنظمها جبهة الخلاص المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة تونس.
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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