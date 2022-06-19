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أنباء عن هروب عناصر من 'داعش' من سجن الرقة المركزي

أنباء عن هروب عناصر من 'داعش' من سجن الرقة المركزي
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

تداولت مصادر إعلامية أنباء عن هروب أكثر من 30 إرهابياً من تنظيم "داعش" فجر اليوم الأحد من السجن المركزي في الرقة الذي تديره  ميليشيا "قسد" شمال المدينة.

العالم-سوريا

وذكرت المصادر أن "قسد" نشرت حواجز وقناصين وطوقاً أمنياً في منطقة السجن وبدأت بحملات مداهمة وتفتيش للمنازل في محيطه دون وقوع اشتباكات.

من جهته أفاد ما يسمى المرصد السوري المعارض، عن مصادر دون تسميتها بأن “قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برفقة القوى الأمنية التابعة لها، تستنفر قواتها منذ فجر اليوم الأحد في محيط السجن المركزي الواقع شمال مدينة الرقة على يمين جسر الصوامع "تشرين" من خلال نشر عدد كبير من الحواجز والقناصين على أسطح المباني، وسط معلومات مؤكدة عن هروب عدد من المساجين من السجن المركزي والذي يتواجد فيه عناصر سابقين بتنظيم داعش”.

ووفقًا للمرصد، فإن “حادثة الهروب وقعت عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد، حيث سمعت أصوات إطلاق رصاص في محيط السجن المركزي، تلاها وصول سيارات إسعاف إلى منطقة السجن، كما فرضت القوى الأمنية مدعومة بالمدرعات طوقًا أمنيًا على مداخل ومخارج المنطقة” رميلة وشمال السكة وشارع القطار” وقامت بتفتيش عدة منازل للوصول إلى الهاربين”.

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