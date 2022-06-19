المتحدث باسم الحكومة: ايران لم تترك طاولة المفاوضات ابدا

العالم - ايران

وقال بهادري جهرمي في تصريح للتلفزيون الايراني في الاشارة الى مفاوضات رفع الحظر في فيينا: ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تترك طاولة المفاوضات في اي وقت من الاوقات وان الحكومة لا يحق لها اساسا التخلي عن حقوق الشعب الايراني ولكن بالتزامن مع المفاوضات قمنا بتفعيل قدراتنا في سائر مجالات السياسة الخارجية مثل التعامل مع الدول الجارة.

واضاف: في السياسة الخارجية حينما يكون مرتكز الحكومة هو الشعب وان تكون رؤيتها مبنية على اساس انه لو فاتت فرصة ما فانها ستبحث عن فرصة اخرى وان تكون اكثر سعيا ودأبا، فحينها ستتحقق النتيجة وسيتم الحصول على اسواق جديدة.

واوضح بهادري جهرمي في جانب اخر من حديثه بان المبلغ الذي استلمته ايران من العراق اخيرا يعود لمستحقات الغاز المصدر الى العراق في وقت سابق.

وكان وزير النفط الايراني جواد اوجي قد اعلن اخيرا بان ايران استملت مبلغ 1.6 مليار دولار مستحقات متاخرة ازاء الغاز المصدر الى العراق في العام 2020 .