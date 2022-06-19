عبداللهيان: كازاخستان تحظى بالاهمية في سياسة ايران الخارجية

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كتب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، مقالا حول العلاقات بين ايران وكازاخستان بمناسبة زيارة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توکايیف لطهران. فيما يلي نصه:

اليوم ، السيد قاسم جومارت توكاييف ، رئيس جمهورية كازاخستان ، هو الضيف الرسمي للدكتور رئيسي. ونعتبر زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية فرصة جيدة لمراجعة وتقييم العلاقات بين البلدين، وتحديد قدرات جديدة وتعزيز التعاون والتعامل الإقليمي مع التركيز على المصالح المشتركة.

لطالما مهدت القواسم الثقافية والحضارية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وكازاخستان الطريق لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين والمتجاورين. وتشمل هذه القواسم المشتركة الأديان والعادات والتقاليد والتقاليد المشتركة. إن وجود عدد كبير من الكلمات والعبارات الفارسية في اللغة الكازاخستانية ، وتأثر الشعراء الكازاخستانيين البارزين مثل آباي وشاه كريم بيرديف من شعراء إيرانيين مشهورين، وكذلك الإيرانيين من أصل كازاخي، تعد من بين الروابط الشعبية في إيران وكازاخستان. كما يعتبر إنشاء كراسي اللغة الفارسية في الجامعات الكازاخستانية مثل جامعة أوراسيا وجامعة الفارابي وأبلاي خان وغرفة الدراسات الايرانية، وتوقيع اتفاقيات تعاون ثقافي مع الجامعات الإيرانية جزءًا من العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين.

مكانة كازاخستان الخاصة في نظرية السياسة الخارجية الايرانية مع تشكيل الحكومة (الايرانية) الجديدة ، أصبحت استراتيجية النظرة إلى الشرق وخاصة تطوير العلاقات مع الدول المجاورة من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا الصدد ، تعتبر حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية، دولة كازاخستان جهة فاعلة مهمة في منطقة آسيا الوسطى وأوراسيا ، والتي يمكن، بالنظر إلى التاريخ الجيد للتعاون، أن تلعب دورًا مهمًا في البرنامج الأوراسي للجمهورية الاسلامية الايرانية على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.

لقد كان دور كازاخستان في المحادثات النووية التي جرت في مدينة نور سلطان عام 2013 ، وتعاونها مع المنظمات الدولية ، ودعمها لإيران في اتفاقية التجارة التفضيلية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ودعمها لانضمام إيران الدائم إلى منظمة شنغهاي للتعاون ، موضع تقدير من الشعب الإيراني دائمًا.

ونعتقد أن التطرف والإرهاب وإنتاج المخدرات والاتجار بها في أفغانستان وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في هذا البلد وإمكانية تدفقه إلى المنطقة من بين التهديدات الإقليمية المشتركة في مجال الأمن ، والتي يمكن أن تمهد الطريق لتعاون إيران السياسي والأمني ​​مع دول آسيا الوسطى وخاصة جمهورية كازاخستان.

إن بحر قزوين ، باعتباره بحر سلام وصداقة ، هو موضوع تعاون آخر بين إيران وكازاخستان، مع التأكيد على حق الاستفادة والأمن الذي توفره الدول الساحلية فقط. ويكمل بحر قزوين التعاون وليس المنافسة في مجالات النقل ومبادلات النفط والتجارة وحماية البيئة والأمن.

في البعد الاقتصادي ، هناك أرضية مشتركة للتعزيز المتبادل للموقف الجغرافي الاقتصادي. فإيران وكازاخستان دولتان شاسعتان تتمتعان بمواقع جغرافية فريدة وهما نقطة اتصال والتقاء بين مختلف الممرات الدولية في شبكة النقل الإقليمية.

في الوقت الحاضر يوجد 11 ممرًا دوليًا عبر كازاخستان ، مما منحها مكانة خاصة. وتقع إيران أيضًا في قلب ممرات دولية مهمة، ويمكن للتعاون الاقتصادي والتقارب مع كازاخستان، خاصة في مجال نقل البضائع والطاقة من الشمال إلى الجنوب ، ووجود كازاخستان الأكثر جدية في ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران) تنمية المصالح المتبادلة الجيو اقتصادية، وهذا يتطلب تعزيز الروابط الاقتصادية وتطوير المشاريع المشتركة في مجال البنية التحتية.

في الحكومة الإيرانية الجديدة ، عُقدت الدورة السابعة عشرة للجنة الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية المشتركة بين إيران وكازاخستان في مارس/آذار الماضي، وتم التوصل إلى تفاهمات جيدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية بين الطرفين ، والتوقيع على وثائق فى مجال الجمارك و المواصفات و غيرها من المجالات، وفي اجتماع هذه اللجنة المشتركة، تم إبرام اتفاقيات تجارية بين الوفد التجاري للقطاع الخاص الكازاخستاني ورجال الأعمال الإيرانيين، مما أدى إلى زيادة المبادلات التجارية في الأشهر الأخيرة.

من أهم سمات العلاقات الثنائية بين إيران وكازاخستان الحضور المشترك في المنظمات والمؤسسات الإقليمية، فقد كانت كازاخستان عضوًا في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) منذ التسعينيات وما زالت لديها نظرة إيجابية وبناءة للمنظمة.

وفي الوقت نفسه، تعد كازاخستان عضوًا رئيسيًا وأحد مؤسسي الاتحاد الاقتصادي الأوراسيي، الذي لديه حاليًا اتفاقية تجارة تفضيلية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، وهناك أسباب لتطويرها إلى اتفاقية تجارة حرة و حتى عضوية إيران، وفي الوقت نفسه، تعد كازاخستان عضوًا مؤثرًا في منظمة شنغهاي للتعاون، حيث بدأت للتو عملية العضوية الدائمة لإيران.

يمكن لهذه المؤسسات الإقليمية المشتركة ذات الخصائص الاقتصادية أن تكون قوة دافعة في المبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

تعد زيارة السيد قاسم جومارت توكاييف فرصة جيدة يمكن أن تعزز مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي الشامل والاواصر الشعبية، وتوسع التنمية الاقتصادية والازدهار للبلدين المسلمين والصديقين والشقيقين، وكذلك تعزيز الأمن الاقليمي.