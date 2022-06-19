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احتراق حافلتين إسرائيليتين قرب تل أبيب

احتراق حافلتين إسرائيليتين قرب تل أبيب
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

احترقت حافلتان إسرائيليتان، مساء السبت، في موقف للحافلات بمنطقة ريشون لتسيون قرب تل أبيب.

العالم - الاحتلال

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإنه لم تقع إصابات في الحادث، فيما عملت طواقم إطفاء على إخماد الحريق.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في الحادثة خاصة وانها تكررت في أكثر من منطقة بالآونة الأخيرة.

وفي الأشهر القليلة الماضية ، شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة سلسلة من الحوادث والحرائق ، وفي معظم هذه الحالات، لا يزال السبب غير واضح.

وفي الاسبوع الماضي اشتعلت النيران في 18 حافلة في محطة حافلات مركزية في مدينة صفد شمال فلسطين في ظروف مريبة مماثلة.

كما أفادت القناة 20 التلفزيونية الصهيونية ، يوم الخميس ، عن تسرب مواد سامة وخطيرة في إحدى منشآت ميناء حيفا بفلسطين المحتلة.

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احتراق حافلتين إسرائيليتين قرب تل أبيب

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