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الكويت تدرس منع تأشيرات 10دول أ\غلبيتها من قارة افريقيا

الكويت تدرس منع تأشيرات 10دول أ\غلبيتها من قارة افريقيا
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة كويتية، إن وزارة الداخلية تدرس حالياً مقترحاً بمنع جميع أنواع التأشيرات لنحو 10 دول، أغلبيتها من قارة أفريقيا.

العالم - الكويت

وبحسب صحيفة "القبس" المحلية اليوم الأحد؛ فإن هذه الجنسيات هي: مدغشقر والكاميرون وساحل العاج وغانا وبنين ومالي والكونغو، و3 دول أخرى خارج القارة السمراء.

وقالت مصادر أمنية مطلعة -لم تسمها- إن "سبب هذا الاتجاه يعود إلى عدم وجود سفارات داخل البلاد لمعظم تلك الدول، رغم وجود رعايا لها يقدرون بالآلاف، الأمر الذي يجعل إبعاد رعاياها، الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو المخالفين للإقامة أو من يمثلون خطراً على الأمن أو المتورطين منهم في تجارة وتعاطي المواد المخدرة والخمور والأعمال المنافية للآداب العامة، عملية معقدة للغاية، وتستغرق وقتاً طويلاً".

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