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الرئيس الصومالي يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية

الرئيس الصومالي يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

توجه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، على رأس وفد إلى الإمارات في زيارة رسمية.

العالم - افريقيا

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الرئيس حسن شيخ محمود تلقى دعوة رسمية من نظيره الإماراتي محمد بن زايد ، وتعد الأولى خارجياً للرئيس الصومالي منذ انتخابه في 15 مايو الماضي.

وتأتي الزيارة، التي تستغرق عدة أيام، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان قد فاز حسن شيخ محمود، بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 مايو الماضى بالعاصمة مقديشيو، بعد حصوله على 214 صوتًا، بينما حصل منافسه، الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، على 110 أصوات، وأصبحت ثلاثة أصوات باطلة.

وفى 23 من يونيو تولى الرئيس الصومالي المنتخب ، رسميًا منصبه بعد انتخابه خلفًا لمحمد عبدالله فرماجو.

وفى أول مرسوم له بعد توليه مهام منصبه، قرر محمود تعيين حسين شيخ محمود، مديرا عاما جديدا لرئاسة الجمهورية.

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الرئيس الصومالي يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية