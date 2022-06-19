الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢
١٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ألمانيا: سنتتخذ إجراءات طارئة لتعويض إمداداتنا بالغاز

ألمانيا: سنتتخذ إجراءات طارئة لتعويض إمداداتنا بالغاز
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الألمانية الأحد، أنها ستتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية.

العالم - أوروبا

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الاقتصاد قائلة “بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر”.

وفي وقت سابق، أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لإزالة الأسباب الفنية التي أدت لتقليص إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “السيل الشمالي”.

وقال شولتس في مقابلة مع وكالة DPA إن “دافعا سياسيا وراء هذا الموقف”، مؤكدا أن تقليص الإمدادات إلى ألمانيا لم يكن مرتبطا بأسباب فنية. وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية في 14 حزيران/يونيو عن خفض الغاز الذي يتم ضخه عبر “السيل الشمالي” بنسبة 40 في المائة، بسبب نقص المضخات التي تتم صيانتها من قبل شركة “سيمنس” الألمانية.

روابط ذات صلة

روسيا تخفّض شحنات الغاز إلى ألمانيا عبر ' نورد ستريم 'بنسبة 40% يومياً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحلبوسي يصدر "أوامر نيابية" بإنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية المستقيلين

سفيرة بريطانيا في طرابلس لبحث الملفات الليبية

العراق على موعد جديد مع العواصف الترابية

منظمة إنسان تدين جرائم سفك دماء اليمنيين في طور الباحة

بريطانيا تدعو لإنشاء جيش قادر على “هزيمة روسيا”!

الرئيس الصومالي يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية