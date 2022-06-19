ألمانيا: سنتتخذ إجراءات طارئة لتعويض إمداداتنا بالغاز

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وفي بيان لها، أوضحت وزارة الاقتصاد قائلة “بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر”.

وفي وقت سابق، أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لإزالة الأسباب الفنية التي أدت لتقليص إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “السيل الشمالي”.

وقال شولتس في مقابلة مع وكالة DPA إن “دافعا سياسيا وراء هذا الموقف”، مؤكدا أن تقليص الإمدادات إلى ألمانيا لم يكن مرتبطا بأسباب فنية. وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية في 14 حزيران/يونيو عن خفض الغاز الذي يتم ضخه عبر “السيل الشمالي” بنسبة 40 في المائة، بسبب نقص المضخات التي تتم صيانتها من قبل شركة “سيمنس” الألمانية.