مسرحية واشنطن والاتفاق النووي الإيراني

العالم – قلم رصاص

ويسلط البرنامج الضوء على ما نشره الكاتب والصحفي مايكل هيرش في الفورين بوليسي قائلا:"بعد أكثر من عقدين من السياسات الفاشلة - التي تتأرجح بشدة بين المواجهة والتعاون - لا تزال واشنطن والغرب يجدان نفسيهما في مواجهة إيران ، إن استراتيجية الولايات المتحدة معطلة للغاية لدرجة أن كل ما تعتمد عليه هو الأمل، كما يقول بعض الخبراء: "خلاصة القول ، نحن ننجرف ، على أمل ألا تدفع إيران الغلاف النووي ؛ اسرائيل لن تفعل شيئا كبيرا حقا".

وقال هيرش:" منذ عقود وأمريكا تعمل على تغيير النظام في طهران لكن هناك أمل ضئيل جدا في ذلك كما أن الغرب أراد عدم الاستقرار في ايران ومن خلال دعمه المستمر لإسرائيل بينما يعيق ايران الاسلامية باستمرار فقد دفع حكومة ايران الى اقتناء أسلحة الردع".

وفيما يتعلق بفشل السياسات الأمريكية منذ عقود وحتى يومنا هذا أكد مدير المركز العالمي للتوثيق الدكتور جهاد سعد من بيروت الى أن سبب الفشل الأمريكي في التعاطي مع الجمهورية الاسلامية الاسيرانية من البداية تحديد أهداف غير واقعية كهدف تغيير النظام الذي تحدث عنه الكاتب مايكل هيرش ومثل الاهداف التي تريد أن تحول إيران حسب المصطلح الأمريكي الى دولة عادية دولة غير ثورية إذا صح التعبير.

كما يلقي البرنامج الضوء على ما نشرته الباحثة البارزة في معهد المشروع الأمريكي دانيال بليتكا تحت عنوان:"أخبار سيئة لبايدن تهدئة الكونغرس بشأن فكرة صفقة مع إيران"”:حان وقت القول للأوروبيين، الذين أظهرنا معهم حسن النية، إننا كنا مستعدين لدخول ما كنا نأمل أن يكون اتفاقاً أقوى وأطول، إن الإيرانيين ليسوا هناك".

ضيف هذه الحلقة:

-مدير المركز العالمي للتوثيق الدكتور جهاد سعد

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6231163