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العراق على موعد جديد مع العواصف الترابية

العراق على موعد جديد مع العواصف الترابية
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، الاحد، عن عن حالة الطقس في البلاد لليومين المقبلين، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية الأسبوع الحالي.

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً حاراً يتحول الى مغبر بعد الظهر خاصة في أقسامها الشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى مغبر في أماكن متفرقة بعد الظهر ابتداءً من أقسامها الغربية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ،وتنخض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد” حسبما افاد موقع المعلومة.

وأضاف، أن “طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر خاصة في اقسامها الشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في اقسامها الغربية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى، في حين ستنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد”.

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