الدببة القطبية مهددة بالانقراض، وهل يمكن مساعدتها للبقاء؟

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دراسة جديدة ألقت بظلال من الشك على ما إذا كان ارتفاع درجات الحرارة سيقتل حقًا الدببة القطبية كاشفة عن مجموعة جديدة منها تعيش في البحر الخالي من الجليد في جنوب شرق غرينلاند وتتميز وراثيًا وتتكيف بشكل فريد مع البيئة الخالية من الجليد.



وقالت الدكتورة كريستين ليدر مديرة الدراسة :الدببة القطبية مهددة بفقدان الجليد البحري بسبب تغير المناخ، تعطينا هذه المجموعة الجديدة نظرة ثاقبة حول كيفية استمرار الأنواع في المستقبل.



وجمع الباحثون البيانات عن جينات هذه الدببة وتحركاتها وعددها من خلال تتبعها لسنوات بالأقمار الصناعية ومراقبتها من طائرة هليكوبتر. وأظهرت نتائجهم أن هذه المجموعة تتكون من بضع مئات من الدببة وتتميز وراثيًا عن جميع المجموعات الأخرى الـ19 المعروفة. وأشارت قياسات الجسم إلى أن الإناث البالغات أصغر من غيرهن في مناطق أخرى ولديهن عدد أقل من الأشبال مما قد يعكس التحدي المتمثل في العثور على رفقاء في البيئة المعقدة.

وقال بيث شابيرو، عالمة الأحياء المشاركة في الدراسة: إنهم أكثر مجموعات الدببة القطبية المعزولة وراثيًا في أي مكان على هذا الكوكب. إن النتائج قد تقدم لمحة عن كيفية بقائها على قيد الحياة في فترات الدفء السابقة على مدار ما يقرب من 500 ألف عام منذ انفصالها من حيث التطور عن الدببة البنية.



والدببة القطبية التي يبلغ إجمالي عددها نحو 26 ألفا في العالم معرضة للخطر بشكل خاص بسبب تغير المناخ في الوقت الذي يعيد فيه ارتفاع درجات الحرارة تشكيل المشهد في القطب الشمالي ويحرم تلك الحيوانات من غطاء الجليد البحري الذي تعتمد عليه في صيد فرائسها الرئيسية من الفقمة.