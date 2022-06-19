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لافروف: أمريكا لن تكون قادرة على حرمان روسيا من حق التصويت في العالم

لافروف: أمريكا لن تكون قادرة على حرمان روسيا من حق التصويت في العالم
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن لن تكون قادرة على حرمان موسكو من التصويت في الشؤون الدولية وإجبارها على الامتثال للقواعد التي اخترعتها الولايات المتحدة.

العالم - روسيا

وقال لافروف في مقابلة مع بافل زاروبين، في برنامج "موسكوـ الكرملين ـ بوتين" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إنهم يحققون ما أعلنوه منذ فترة طويلة، وهو أن على روسيا أن تعرف مكانتها، وليس لروسيا الحق في التعبير عن رأيها في الشؤون الدولية، ويجب أن تمتثل روسيا للقواعد التي ابتكرتها الولايات المتحدة. هذا كل شيء، أعتقد أنهم يفهمون جيدا أنهم لا يستطيعون فعل ذلك".

وأكد لافروف، في وقت سابق، أنه أصبح من الواضح للجميع أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يعد قادرا على تقرير مصير أوروبا.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "حقيقة أنهم (الناتو) لا يستطيعون تقرير مصير أوروبا، أعتقد أن ذلك أصبح واضحا بالفعل للجميع".

وبيّن الوزير الروسي أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعمل اليوم كعامل موازنة لأعمال "الناتو" غير المشروعة.

وأضاف: "تعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إذا أردتم، كموازن لتلك الإجراءات والتي، كقاعدة عامة، يتم تنفيذها بشكل غير شرعي من قبل حلف شمال الأطلسي".

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