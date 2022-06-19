إيران وكازاخستان توقعان مذكرات للتعاون بحضور رئيسي البلدين

العالم - إيران

وجرت مراسم التوقيع على هذه الوثائق في مجمع سعدآباد الثقافي بطهران، وبرعاية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الذي وصل إلى طهران صباح اليوم.

وتنص هذه الاتفاقات على التعاون بين طهران ونورسلطان في مجالات تطوير النقل وتجارة الترانزيت والتبادل العلمي والثقافي والزراعي، مضافا إلى التعاون التجاري والاقتصادي وغيرهما من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم التوقيع بين الوفدين الإيراني والكازاخستاني اليوم بطهران، على 9 مذكرات للتعاون الثنائي لفترة 20 عاما.

وعقد رئيسي وتوكاييف عقب هذه المراسم، مؤتمرا صحفيا مشتركا وذلك بعد القمة الثنائية التي جمعتهما لاستعراض آخر التطورات الإقليمية ومختلف القضايا الأساسية بين الجانبين.

وأعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نمو حجم العلاقات التجارية مع كازاخستان بنسبة بأكثر من 50 % خلال الأشهر الماضية، مضيفاً: هناك الكثير من الإمكانات لدى إيران وكازاخستان ، مما سيزيد ويعزز التعاون بين البلدين.

وأضاف: يعد توقيع الاتفاقيات بين البلدين مؤشر على إرادة إيران وكازاخستان لزيادة العلاقات بين طهران ونور سلطان.

وتابع قائلا: زادت العلاقات التجارية بين إيران وكازاخستان بأكثر من 50٪ في الأشهر القليلة الماضية ، وينبغي أن يقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3 مليارات دولار.