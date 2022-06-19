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أفغانستان تشيد بحسن استضافة إيران للاجئين

أفغانستان تشيد بحسن استضافة إيران للاجئين
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

على أعتاب اليوم العالمي للاجئين، أشاد نائب وزير خارجية حكومة طالبان الأفغانية، عباس استانكزي، بحسن استضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لملايين اللاجئين الأفغان على مدى العقود الماضية.

العالم - إيران

وأشاد استانكزي اليوم الأحد في اجتماع أقیم بعنوان مستقبل علاقات أفغانستان مع الدول المجاورة في كابول، بحسن استضافة إيران وباكستان للاجئين الأفغان على مدى أربعة عقود.

وأكد في هذا الاجتماع الذي حضره مسؤولو طالبان ومجموعة من سفراء دول الجوار: ندعو دول الجوار إلى التحلي بالصبر أمام طالبي اللجوء لحين توفير ظروف مؤاتية لعودة هولاء اللاجئين.

كما دعا دول الجوار إلى فتح حدودها وتوفير فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والتعليمية والتجارية المشتركة وأكد: إن الوحدة تساعدنا في سد الطريق أمام الأجانب كي لا يجدوا موطئ قدم في أفغانستان والمنطقة لأن تواجد الأجانب في المنطقة يزعزع الاستقرار فيها.

وشدد استانكزي على أن طالبان تريد إقامة علاقات سياسية إيجابية وحيوية مع جيرانها ودول العالم.

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