أفغانستان تشيد بحسن استضافة إيران للاجئين

العالم - إيران

وأشاد استانكزي اليوم الأحد في اجتماع أقیم بعنوان مستقبل علاقات أفغانستان مع الدول المجاورة في كابول، بحسن استضافة إيران وباكستان للاجئين الأفغان على مدى أربعة عقود.

وأكد في هذا الاجتماع الذي حضره مسؤولو طالبان ومجموعة من سفراء دول الجوار: ندعو دول الجوار إلى التحلي بالصبر أمام طالبي اللجوء لحين توفير ظروف مؤاتية لعودة هولاء اللاجئين.

كما دعا دول الجوار إلى فتح حدودها وتوفير فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والتعليمية والتجارية المشتركة وأكد: إن الوحدة تساعدنا في سد الطريق أمام الأجانب كي لا يجدوا موطئ قدم في أفغانستان والمنطقة لأن تواجد الأجانب في المنطقة يزعزع الاستقرار فيها.

وشدد استانكزي على أن طالبان تريد إقامة علاقات سياسية إيجابية وحيوية مع جيرانها ودول العالم.