60 بالمئة نمو بصادرات إيران إلى تركيا

العالم - إيران

وتظهر الإحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاء التركي أن التبادل التجاري الإيراني مع تركيا شهد نموا بنسبة 38٪ في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وتم الإعلان عن التبادل التجاري بين إيران وتركيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بـ مليارين و 175 مليون دولار فيما بلغ مليار 574 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهدت واردات تركيا من إيران في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 60٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

حيث استوردت تركيا ما قيمته 775 مليون دولار من السلع من إيران في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الماضي فيما ارتفعت قيمتها لتبلغ مليار و 231 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.