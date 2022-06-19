إعادة فتح الحدود البرية أمام الزوار الإيرانيين إلى العراق بلا تأشيرة

العالم - إيران



وقال حميد رضا محمدي، لوكالة إرنا، إن السفر إلى العتبات المقدسة يتم فقط عبر التسجيل في مكاتب الزيارة المرخصة لها من قبل منظمة الحج والزيارة من أجل التفويج بصورة قوافل، وعلى الراغبين الامتناع عن السفر بصورة انفرادية لأنه سوف لن يسمح لهم بالعبور من الحدود.

وأشار إلى الاتفاق بين إيران والعراق على إرسال 2500 شخص يوميا للسفر إلى العتبات المقدسة في العراق، وأضاف: نظرا للمنشآت القائمة والبنية التحتية المتوفرة في معبري مهران وشلمجة، فبامكان الزوار التوجه لزيارة العتبات المقدسة في العراق عن طريقهما.

واوضح محمدي أن 75٪ من إرسال قوافل الزوار يتم عبر حدود مهران و 25٪ عبر حدود شلمجة.

وتابع قائلا: إنه بحسب نوع الخدمات المقدمة وفئات الفنادق فقد تم تحديد التكلفة التقديرية من 4 ملايين و 400 الف تومان إلى 5 ملايين و 500 ألف تومان للشخص الواحد.

وقال: إن الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق ينبغي أن يكونوا قد تلقوا على الأقل جرعتين من لقاح كورونا للسماح لهم بالسفر.

يذكر أن الحدود البرية لزيارة العتبات المقدسة في العراق من قبل الزوار الإيرانيين قد أغلقت خلال العامين الماضيين لمنع تفشي مرض كورونا كوفيد 19 في إيران والعراق.