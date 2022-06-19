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شولتس يشيد بسياسات ميركل تجاه روسيا

شولتس يشيد بسياسات ميركل تجاه روسيا
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن سياسة "التعايش السلمي" التي انتهجتها أنجيلا ميركل حيال روسيا.

العالم - أوروبا

وقال شولتس في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية: "أنا أصطف إلى جانب المستشارة السابقة، ولا أرى أي سبب للشك في قراراتها"، مضيفاً أنّ "سياسة التعايش السلمي لا يمكن أبداً أن تكون خاطئة".

مع ذلك، شكك شولتس في نجاعة سياسة الطاقة التي اتبعتها ميركل تجاه روسيا في السنوات الأخيرة، مضيفاً: "كان من الخطأ في السياسة الاقتصادية الألمانية أننا ركزنا إمداداتنا من الطاقة أكثر من اللازم على روسيا، من دون بناء البنية التحتية الضرورية حتى نتمكن من تغيير المسار بسرعة إذا حدث الأسوأ".

وأكّد شولتس، يوم أمس السبت، أنّ بلاده ستبذل قصارى جهدها "لإزالة الأسباب الفنية التي أدت إلى تقليص إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب ورد ستريم".

في السياق نفسه، أكد شولتس تأييده لقرار ميركل معارضة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي عام 2008، بالقول: "أي دولة ترغب في أن تصبح عضواً في الناتو يجب أن تفي بمعايير الانضمام إليه، ولم يكن انضمام أوكرانيا إلى التكتل على جدول الأعمال".

وفي وقت سابق، أكدت ميركل أنّ رفضها انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في العام 2008 كان قراراً صحيحاً.

وفي 8 حزيران/يونيو الجاري، كشفت المستشارة الألمانية السابقة أنّها حاولت عام 2021 إشراك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حوارٍ مع الاتحاد الأوروبي، لكن الدول الأوروبية كانت غير متفقة بشأن هذه القضية.

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شولتس يشيد بسياسات ميركل تجاه روسيا

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