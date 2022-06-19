الشيخ قاووق: الثروة النفطية والغازية هي الفرصة لانقاذ لبنان

العالم ـ لبنان

وشدد خلال احتفال تأبيني في برعشيت جنوب لبنان على أن الأولوية اليوم هو العمل على وقف الانهيار، وهذا يكون عبر التسريع في تشكيل الحكومة لتتبنى وقف الانهيار ومساعدة الناس ومعالجة الأزمات وتأمين الدواء والمشتقات النفطية والكهرباء وغير ذلك، فهذه هي مطالب الناس، واللبنانيون ملوا من الكلام والانتظار، وهم ينتظرون المعالجات الحسية والملموسة، ونحن في حزب الله لسنا في موقع أن نطالب بأشياء تؤخر التشكيلة الحكومية أو تعرقل برامج إنقاذ البلد، وإنما نحن في موقع الحريص على تسريع الحلول، لأن الناس ما عادت تستطيع أن تنتظر وتتحمل.

واشار أن العقبة الأكبر أمام إنقاذ البلد ووقف الانهيار هو الموقف الأميركي المصر على خنق البلد، ومنع مساعدة لبنان من أي دولة كانت، فأميركا هي المسؤولة عن منع جر الكهرباء من الأردن إلى لبنان، وهي المسؤولة عن منع شركات النفط العالمية من التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي شريك كامل مع العدو الإسرائيلي في منع لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية والغازية، وتريد أن تضيق الخناق أكثر فأكثر لأخذ تنازلات في لبنان على مستوى التوطين والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وقال: الفرصة الحقيقية للبنان والوحيدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي هي الثروة النفطية والغازية الموجودة في البحر، ولبنان اليوم في الموقع القوي الذي يمكنه من حماية ثرواته واستخراج النفط والغاز، نتيجة وحدة الموقف الوطني، ومعادلة وقوة المقاومة، التي عززت الموقف اللبناني، وبالتالي لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يتجاهل أو أن يستخف بتعاظم قدرات المقاومة، فهو يعلم أن القدرة الصاروخية للمقاومة تستطيع أن تطال كل المنشآت الاستراتيجية الإسرائيلية، وهو يدرك تماما أن كلفة أي حرب مع لبنان، لم يكن لها سابقة في تاريخ الكيان الإسرائيلي.