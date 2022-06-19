الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الكوليرا في العراق..الصحة تسجل 13 إصابة بالكوليرا في 3 محافظات

الكوليرا في العراق..الصحة تسجل 13 إصابة بالكوليرا في 3 محافظات
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر طبية عراقية، الأحد، إصابة 13 شخصا بمرض الكوليرا، 10 منهم في محافظة السليمانية التي لم تشهد المرض منذ 10 سنوات.

العالم - منوعات

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في بيان: "أكد مختبر الصحة العامّة المركزي في وزارة الصحة الاتحادية تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق".

وسجلت عشر إصابات في محافظة السليمانية (شمال) واثنتان في محافظة المثنى (جنوب) وواحدة في محافظة كركوك (شمال)، وفقا للبيان.

من جانبه، قال المدير العام لصحة السليمانية الطبيب صباح هورامي في مؤتمر صحفي الأحد في السليمانية: "تم تسجيل 10 حالات (إصابة) بالكوليرا في المحافظة، تأكدت نتائج تحاليلها في مختبر بغداد المركزي".

وأشار إلى وجود 56 إصابة مشتبها بها تنتظر التشخيص النهائي في المختبر المركزي ببغداد.

ولفت هورامي إلى "تسجيل حوالي 4 آلاف حالة إسهال وقيء في مستشفيات السليمانية" خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال إن "الكوليرا مرض رهيب لكن يمكن علاجه بسهولة بالغة ويمكننا إنقاذ حياة أي شخص في غضون ساعات قليلة".

ولم تتحدث المصادر عن تسجيل أي وفاة جراء المرض.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية إلى أن الكوليرا مرض متوطن في الشرق الأوسط، وتعود "آخر موجة وبائية في العراق للعام 2015، وسجل أغلبها في محافظتي بغداد وبابل" إلى الجنوب من بغداد.

ويؤدي الكوليرا الذي غالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.

ويظهر عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.

ويصيب المرض سنوياً بين 1.3 مليون و4 ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين 21 ألفا و143 ألف شخص.

روابط ذات صلة

العراق على موعد جديد مع العواصف الترابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعثّر الملفات الإنسانية.. العدوان يماطل في ملف الأسرى

شاهد.. العراق.. حكومة كردستان تعتزم تأسيس شركتين عامتين للنفط والغاز

نعيم قاسم: مرور الوقت دون تشكيل الحكومة سيؤدي لمزيد من الانهيار

تونس ..المئات يتظاهرون ضد الاستفتاء ودعما للقضاة المضربين

الأمن التونسي يفضّ بالقوة اعتصاماً للاجئين وطالبي لجوء

بدء تسوية النبك واستمرارها في الرقة وحلب ودير الزور