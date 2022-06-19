الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تحرك برلماني عراقي لعقد جلسة طارئة لمناقشة تصريحات بومبيو بشأن قادة النصر

تحرك برلماني عراقي لعقد جلسة طارئة لمناقشة تصريحات بومبيو بشأن قادة النصر
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشف عضو مجلس النواب العراقي محمد البلداوي ، الأحد، عن تحرك برلماني لعقد جلسة طارئة لمناقشة تصريحات وزير الخارجية السابق مارك بومبيو بشان عملية اغتيال قادة النصر داخل مطار بغداد الدولي، فيما أكد أن ما أدلى به بومبيو “قطرة من بحر” حول ما تقوم به السفارة الأمريكية داخل العراق.

العالم - العراق

وقال البلداوي في حديث لوكالة المعلومة، إن “ما أدلى به بومبيو حول عملية اغتيال قادة النصر في مطار بغداد يمثل قطرة من بحر حول ما تقوم به السفارة الأمريكية من عمليات عسكرية واغتيالات متكررة داخل العراق”، مبينا انه “ما حدث من فوضى وحرق المؤسسات واستهداف القيادات الوطنية تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكد: “لابد من وجود تحرك برلماني وجمع تواقيع من قبل أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة طارئة والتوسع بالتحقيق وكشف الملامسات والحقائق بشأن ما أدلى به وزير الخارجية السابق”، معتبرا “اعترافاته خطيرة جدا وتنذر بكارثة في البلد”.

وأوضح عضو مجلس النواب العراقي أن “أمريكا بإمكانها استهداف إي شخصية داخل البلد على اعتبار أن واشنطن تسيطر على المراكز المهمة، ووصل الأمر إلى عامل الخدمة في مطار بغداد الدولي، والذي تبين انه عميل سري لها ويزودها بالتقارير المهمة”.

وتابع البلداوي قوله: “تصريحات بومبيو تمثل اعترافا صريحا، ولابد من تحرك القضاء والحكومة لمحاسبة المتورطين في هذا الملف”.

وكان عضو حركة حقوق في العراق حسين علي الكرعاوي قد اتهم، اليوم الأحد، حكومة الكاظمي بالتستر على قتلة قادة النصر، مطالبا بالكشف الفوري عن الجهات المتورطة أمام الرأي العام.

روابط ذات صلة

خبير قانوني عراقي: جريمة اغتيال قادة النصر انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعثّر الملفات الإنسانية.. العدوان يماطل في ملف الأسرى

شاهد.. العراق.. حكومة كردستان تعتزم تأسيس شركتين عامتين للنفط والغاز

نعيم قاسم: مرور الوقت دون تشكيل الحكومة سيؤدي لمزيد من الانهيار

تونس ..المئات يتظاهرون ضد الاستفتاء ودعما للقضاة المضربين

الأمن التونسي يفضّ بالقوة اعتصاماً للاجئين وطالبي لجوء

بدء تسوية النبك واستمرارها في الرقة وحلب ودير الزور