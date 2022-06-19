تحرك برلماني عراقي لعقد جلسة طارئة لمناقشة تصريحات بومبيو بشأن قادة النصر

العالم - العراق

وقال البلداوي في حديث لوكالة المعلومة، إن “ما أدلى به بومبيو حول عملية اغتيال قادة النصر في مطار بغداد يمثل قطرة من بحر حول ما تقوم به السفارة الأمريكية من عمليات عسكرية واغتيالات متكررة داخل العراق”، مبينا انه “ما حدث من فوضى وحرق المؤسسات واستهداف القيادات الوطنية تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكد: “لابد من وجود تحرك برلماني وجمع تواقيع من قبل أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة طارئة والتوسع بالتحقيق وكشف الملامسات والحقائق بشأن ما أدلى به وزير الخارجية السابق”، معتبرا “اعترافاته خطيرة جدا وتنذر بكارثة في البلد”.

وأوضح عضو مجلس النواب العراقي أن “أمريكا بإمكانها استهداف إي شخصية داخل البلد على اعتبار أن واشنطن تسيطر على المراكز المهمة، ووصل الأمر إلى عامل الخدمة في مطار بغداد الدولي، والذي تبين انه عميل سري لها ويزودها بالتقارير المهمة”.

وتابع البلداوي قوله: “تصريحات بومبيو تمثل اعترافا صريحا، ولابد من تحرك القضاء والحكومة لمحاسبة المتورطين في هذا الملف”.

وكان عضو حركة حقوق في العراق حسين علي الكرعاوي قد اتهم، اليوم الأحد، حكومة الكاظمي بالتستر على قتلة قادة النصر، مطالبا بالكشف الفوري عن الجهات المتورطة أمام الرأي العام.