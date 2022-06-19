الامين العام لـ”اوبك” يشيد بدور العراق الفاعل في المنظمة

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، انه “برعاية وزير النفط نظمت وزارة النفط احتفالية اطلاق كتاب (اوبك) 60 عاماً بحضور الامين العام للمنظمة محمد باركيندو ووزراء الثقافة والرياضة والشباب والموارد المائية في العراق، يأتي ذلك ضمن سلسلة فعاليات الاحتفال بمرور اكثر من ٦٠ عاما على تأسيس اوبك “ حسبما افاد موقع ايرث نيوز.

وقال وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل، بحسب البيان ان الاحتفال بذكرى مرور 60 عاماً في قاعة الشعب التي تم شهدت تأسيس المنظمة فيها عام ١٩٦٠ بحضور الدول المؤسسة”، مضيفا “اليوم نشهد توقيع كتاب يتضمن في صفحاته تاريخ المنظمة وكيف ساهمت خلال العقود الماضية في الحفاظ على استقرار الاسواق العالمية وحماية تماسك اوبك للوصول إلى أهدافها وحماية حقوق المنتجين والمستهلكين”.

واشار الوزير الى “تاريخ قاعة الشعب الذي شهد احداث تاريخية منذ عشرينيات القرن الماضي”، متطرقا الى “مشروع إعادة تأهيلها الذي بدء عام ٢٠١٧ في زمن وزيري النفط جبار لعيبي و ثامر الغضبان لتظهر بحلة جميلة تعكس الوجه الحضاري والثقافي للعراق”.

واكد اسماعيل “حرص العراق والمنظمة بامينها العام باركيندو على اهمية اقامة احتفالية توقيع الكتاب في قاعة الشعب لتشهد تاريخ توقيعين الاول تأسيس اوبك والثاني توقيع واطلاق كتاب تاريخ اوبك”.

من جانبه اشاد الامين العام لمنظمة اوبك “بدور العراق الفاعل في المنظمة باعتباره احد المؤسسين وهو البلد الذي شهد مؤتمر التاسيس قبل أكثر من ٦٠ عاما ، لذلك كان من الضروري ان تقام احتفالية تأسيس المنظمة في العراق لكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل الاحتفال، واليوم نلتقي في حفل توقبع واطلاق كتاب تاريخ اوبك 60 عاماً الذي يتضمن اهم المحطات التاريخية والفعاليات التي اكدت حضوره المتميز في معالجة التحديات والازمات في الاسواق الدولية ، والعمل على تحقيق التوازن وحماية الدول المنتجة.