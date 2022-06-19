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اليمن.. اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة مرتزقة العدوان بحق 6 فتيات في حيس

اليمن.. اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة مرتزقة العدوان بحق 6 فتيات في حيس
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

أدانت اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن، جريمة اغتصاب ست فتيات بمديرية حيس محافظة الحديدة على يد مرتزقة العدوان السعودي.

العالم - اليمن

واستنكرت اللجنة، في بيان ، الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان، معتبرة الجريمة اعتداء سافر على الشرف والعرض والدين وانتهاك سافر لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية.

ودعت اللجنة أحرار اليمن إلى النفير العام وسرعة التحرك لتأديب المرتزقة وكل من تسول له نفسه المساس بنساء اليمن الطاهرات العفيفات.

وناشدت، مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية تحملهم مسؤولياتهم إزاء هذه الجريمة النكراء المنسلخة عن كل الأعراف والقيم الإنسانية.

ونددت اللجنة بهذه الجريمة وما سيلحقها من تداعيات هي وسابقاتها من الجرائم المرتكبة بحق النساء اليمنيات في المناطق المحتلّة ومحاسبة مرتكبيها، كونها جرائم ضد الإنسانية.

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