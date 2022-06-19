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رئيس وزراء العراق يشيد بجهود القوات الأمنية في التصدي لفلول الإرهاب

رئيس وزراء العراق يشيد بجهود القوات الأمنية في التصدي لفلول الإرهاب
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي.

العالم - العراق

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد.

وأشاد الكاظمي في مستهل الجلسة بجهود القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، وجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مسك الأرض ومواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، على ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم؛ وأضاف أن الأجهزة الأمنية مهمتها الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين العراقيين.

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رئيس وزراء العراق يشيد بجهود القوات الأمنية في التصدي لفلول الإرهاب