ماذا دار في القمة التي جمعت الرئيسين الإيراني والكازاخستاني؟

العالم - إيران

جاء ذلك خلال القمة الثنائية اليوم الأحد بطهران بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الذي وصل طهران صباحا.

وفيما لفت رئيسي إلى وجود طاقات وفرص كثيرة للتعاون بين طهران ونورسلطان، اعتبر أن مذكرات التفاهم الثنائية تدل على إرادة الجانبين في الارتقاء بمستوى التعاون بينهما.

وأضاف الرئيس الإيراني: أن التعاون التجاري بين إيران وكازاخستان، سجل نموا بواقع 50 في المائة خلال الأشهر القليلة الأخيرة؛ مؤكدا بأن الطاقات متوفرة لزيادة هذا الحجم وصولا إلى 3 مليارات دولار سنويا.

وقال رئيسي: إننا مصممون إلى جانب الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، لتطوير تعاوننا على صعيد المنطقة، وبما يشمل تعامل البلدين داخل المنظمات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي واتحاد أوراسيا.

وتابع بأن: التعاون مع الدول المطلة على بحر قزوين يشكل إحدى أولويات الجمهورية الإسلامية الايرانية، ونتطلع في هذا السياق إلى اتخاذ خطوات مشتركة داخل المنظمات الدولية والإقليمية.

واستطرد رئيسي: التعاون بين إيران وكازاخستان في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والترانزيت والنفط والغاز، من شأنه أن يحقق نموا ملفتا؛ يضاف إلى ذلك الأرضيات الثقافية والحضارية المتاحة في كلا البلدين وبما يلزم علينا بذل مزيد من الجهود لتطوير التعاون الثقافي بين طهران ونورسلطان أيضا.

وعن المواقف المشتركة حيال القضايا الإقليمية والدولية، صرح الرئيس الإيراني: على سبيل المثال يتفق البلدان حول تشكيل دولة شاملة في أفغانستان، وأن وجود الأجانب داخل المنطقة لايصنع الأمن وإنما سيؤدي إلى تفاقم المشاكل فيها.

وأضاف الرئيس الإيراني: إننا نعتقد أيضاً أن قادة دول المنطقة يستطيعون إصلاح مشاكلها وأن قضايا المنطقة يجب أن تحل إقليميا.

وفيما رحب بالرئيس الكازاخستاني والوفد المرافق له في الجمهورية الإسلامية الايرانية، صرح رئيسي: إنني ساقوم في الوقت المناسب بزيارة كازاخستان، تلبية لدعوة السيد توكاييف.

في المقابل قال رئيس جمهورية كازاخستان: إن العلاقات الدبلوماسية بين طهران ونورسلطان تمضي باتجاه النمو قدما، وللسيد رئيسي فضل كبير في هذا السياق، حيث أن الأواصر بيننا أصبحت أكثر ودّا؛ مضافا إلى تطوير التعاون الثقافي والتعامل الثنائي في إطار المناسبات الإقليمية التي شهدت تقدما جيدا.

ولفت "توكاييف" خلال اللقاء مع رئيسي اليوم، أن العلاقات بين نورسلطان وطهران دخلت عامها الثلاثين؛ مبينا أن البلدين حققا تعاونا مميزا طوال هذه الفترة، وبما يشمل جميع المجالات التي تضمنت الصعيدين الإقليمي والدولي أيضا.

وأضاف: اليوم أجرينا مباحثات واسعة حول العديد من القضايا؛ حيث أن كلا الجانبين يرغبان في تسخير طاقات الترانزيت والتركيز على الممرات التي تربط بين الشرق والغرب والشمال بالجنوب.

ولفت توكاييف إلى محادثاته والوفد المرافق في طهران اليوم، حول التعاون الزراعي بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقات بهدف مواصلة الازدهار الاقتصادي في كلا البلدين؛ كما نوه بزيادة حجم التجارة المشتركة بنسبة 50% خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة.

رئيس جمهورية كزاخستان، أعلن في هذا اللقاء أيضاً عن السماح للرعايا الايرانيين بزيارة بلاده من دون تأشيرة والإقامة فيها لفترة 14 يوما.

وفي الختام، وجّه توكاييف دعوة رسمية إلى رئيسي لزيارة جمهورية كازاخستان.