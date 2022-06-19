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أمريكا ترسل مقاتلات شبح بصواريخ مضادة للطائرات إلى منطقة قريبة من أوكرانيا

أمريكا ترسل مقاتلات شبح بصواريخ مضادة للطائرات إلى منطقة قريبة من أوكرانيا
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشفت مجلة متخصصة في السلاح والعتاد العسكري عن قيام أمريكا بإرسال مقاتلات شبح من فئة "إف 35" في رحلة نادرة إلى منطقة قريبة من أوكرانيا، في ظل توتر كبير تشهده العلاقات بين موسكو وواشنطن.

العالم - الأمبركيتان

وأشارت المصادر إلى أنه في تاريخ 17 يونيو/ حزيران، هبطت مقاتلتان من فئة الجيل الخامس من طراز "إف 35" تابعتان للحرس الوطني الأمريكي في مطار "بتروفيك" العسكري بالقرب من مدينة إسكوبيه في مقدونيا الشمالية، وهي عضو في حلف "الناتو".

وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، زودت المقاتلتان بصواريخ جو- جو موجهة من طراز "AIM-120".

ونوهت المجلة إلى أن هذه الرحلات للمقاتلات الأمريكية من هذه الفئة مع تزويدها بمثل هذه الصواريخ نادرة نسبيا.

واعتبرت المجلة أن نشر لقطات لهذه المقاتلات بشكل مستمر على أنه "مؤشر على الجهود المبذولة للإشارة إلى الخصم في أوقات التوترات الشديدة، في هذه الحالة روسيا".

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أمريكا ترسل مقاتلات شبح بصواريخ مضادة للطائرات إلى منطقة قريبة من أوكرانيا

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