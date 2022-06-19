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'كتائب حزب الله': بومبيو أكد معلوماتنا بتورط عناصر من جهاز المخابرات بجريمة المطار

'كتائب حزب الله': بومبيو أكد معلوماتنا بتورط عناصر من جهاز المخابرات بجريمة المطار
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب حزب الله في العراق، الاحد، أن تصريحات وزير الخارجية السابق مايك بومبيو  أكدت معلوماتها التي تثبت تورط شخصيات بجهاز المخابرات العراقي بجريمة المطار.

العالم - العراق

وقالت الكتائب، في بيان إن “حقائق الجريمة الكبرى التي ارتكبتها دولة الشر أمريكا بحق قادة النصر -الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس- على أرض مطار بغداد، تنكشف يوميا بعد آخر وتفضح معها حلقات الخيانة والتآمر لعناصر كردية، وآخرين محسوبين على جهاز أمني عراقي، يعملون داخل المطار لصالح أمريكا وقد تورطوا في جرائمها بحق الشعب العراقي” حسبما افادت وكالة المعلومة .

وأضافت، أن “ما كشفه وزير الخارجية الأمريكي السابق المجرم بومبيو من معلومات حول جريمة الاغتيال يؤكد ما أعلنته كتائب حزب الله في بياناتها ومواقفها السابقة، وصواب اتهام مدير وعناصر من جهاز المخابرات العراقي، وتورطهم في جريمة المطار”.

واعتبرت أن “هذه الفضيحة تضع القضاء العراقي الشجاع، وأعضاء مجلس النواب الأحرار، أمام مسؤولية خطيرة تتطلب منهم العمل على إجراء تحقيق شامل؛ لتشخيص حلقات هذه الجريمة والمشاركين فيها، ودور ثكنة السفارة الأمريكية في إدارة عمليات الاغتيال والتجسس على شعبنا الأبي، منتهكة بذلك القانون الدولي”.

وجددت دعوتها الى “تقديم المجرمين إلى المحاكم المختصة بتهمة الخيانة العظمى، لدورهم المباشر في تنفيذ الجريمة، والتستر على المتورطين في تنفيذها من العملاء والجواسيس”. انتهى/25س

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