اليمن.. ارتفاع جنوني بأسعار البنزين في مناطق نفوذ العداون

العالم - اليمن

وذكرت مصادر أن القرار، الذي بدأ سريانه يوم الأحد، سيرتفع سعر دبة البنزين سعة 20 لترا في المحطات التجارية التابعة للقطاع الخاص إلى 25800 ريال (نحو 23 دولارا) من 22500 ريال.

وكانت شركة النفط في عدن رفعت أسعار وقود السيارات في المحطات التابعة لها بنحو ستة في المئة في الرابع من يونيو حزيران، ليرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 19800 ريال (17.5 دولار) من 18600 ريال.

وهذه رابع زيادة تقررها شركة النفط التي تسيطر عليها حكومة العدوان في أسعار وقود السيارات منذ بداية العام الحالي.

وقد نقلت وسائل اعلامية استياء الناشطين وسكان عدن وغضبهم من قرار رفع أسعار الوقود، مما يزيد معاناتهم تحت وطأة تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة وانعدام الخدمات سيما في ظل استمرار تحالف العدوان في نهب النفط اليمني.

وكانت تقارير رسمية كشفت عن قيام حكومة العدوان بنهب النفط الخام، عبر بيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة تأتي بشكل شبه شهري إلى موانئ الشحر والنشيمة وبير علي وغيرها.

اخرها كان وصول الناقلة الصينية “أبوليتاريز” العملاقة إلى ميناء الشحر في مايو الماضي، حيث قامت بتحميل ما يزيد عن مليوني برميل، بقيمة تتجاوز 270 مليون دولار، ما يساوي 162 مليار ريال يمني.

وكان مصدر في وزارة النفط والمعادن بحكومة الإنقاذ الوطني، أشار إلى أن العدوان ومرتزقته يصدِّرون بشكل شهري شحنة واحدة على الأقل من هذا النوع.