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هل مستوى المنتخب الاسترالي أعلى من نظرائه في آسيا في الملحق؟

الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد الكابتن حميد درخشان أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الايرانية قائد المنتخب الايراني و نادي بيرسبوليس سابقا و مدرب فريق سايبا حاليا ان هنالك 6 فرق من القارة الآسيوية يشاركون في كأس العالم ما يبشر بالخير للقارة الآسيوية.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"var"، أشار الكابتن درخشان الى أن المنتخب الاسترالي معظم لاعبيه يلعبون في القارة الأوروبية ، وان المنتخب الاسترالي في الحقيقة يتمتع بلاعبين جيدين جدا".

واضاف الكابتن درخشان انه عندما كانت استراليا تشارك الفرق الاسيوية من أجل الصعود الى المونديال فقد رفع المنتخب من مستوى اللعب في القارة الاسيوية ووجود ذلك المنتخب الاسترالي سيزيد من مكانة ومستوى القارة الآسيوية ويفيد تلك القارة".

وفيما تتنافس كوستاريكا ونيوزيلندا على آخر بطاقات التأهل للمونديال القطري، والتحقت أستراليا بفوزها بالملحق بالمجموعة الرابعة مع فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وتونس.

المشاركة ستكون الخامسة على التوالي و السادسة في تاريخ الكرة الاسترالية، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 1974 من القرن المنصرم ،و من ثم شاركت في نسخ2006 الى2018 على التوالي.

وانتزعت كوستاريكا آخر تذاكر التأهل لكأس العالم2022 بعد فوزها على نيوزيلندا بهدف يتيم في المباراة الفاصلة الدولية بين التصفيات الرابعة لبطل الكونكاكاف وأوقيانوسيا، ستنضم كوستاريكا إلى المجموعة الخامسة في كأس العالم إلى جانب ألمانيا واليابان وإسبانيا.

في أكتوبر 2016 بحث الاتحاد الدولي لكرة القدم أربعة خيارات لتوسيع رقعة بطولة كأس العالم أكثر، وكان ثلاثة من هذه الخياريات يشير إلى زيادة عدد المنتخبات إلى أربعين، أما الواحد المتبقي فكان يستهدف زيادة عدد المنتخبات إلى48، وهذا الأخير هو الذي تمت المصادقة عليه، وتقرر تنفيذه بدءاً من مونديال 2026 الذي سيحمل الرقم 23.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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